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1 час назад

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве

Елена Прошина

В Николаеве в среду утром раздаются звуки взрывов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинское издание «Общественное».

СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее глава областной военной администрации Виталий Ким Николаевской области Украины сообщил, что в регионе объявлена воздушная тревога.

«Воздушная тревога, вся область», - написал Ким в своем Telegram-канале.

Также о воздушной тревоге сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич. Кроме того, об этом говорится на онлайн-карте воздушных тревог Минцифры Украины.

Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины

Напомним, ранее Виталий Ким сообщил, что из-за обстрелов в Николаевском районе получил повреждения «объект промышленной инфраструктуры». Местные жители сообщают, что прилеты были по объектам размещения украинских военных и иностранных наемников, по помещениям, которые использовались в качестве военных складов. Во вторник в Николаевской области несколько раз объявляли воздушную тревогу.

В мире,Александр Сенкевич,Виталий Ким,
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