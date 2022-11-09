СМИ сообщили о взрывах в Николаеве

В Николаеве в среду утром раздаются звуки взрывов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинское издание «Общественное».
Ранее глава областной военной администрации Виталий Ким Николаевской области Украины сообщил, что в регионе объявлена воздушная тревога.
«Воздушная тревога, вся область», - написал Ким в своем Telegram-канале.
Также о воздушной тревоге сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич. Кроме того, об этом говорится на онлайн-карте воздушных тревог Минцифры Украины.
Напомним, ранее Виталий Ким сообщил, что из-за обстрелов в Николаевском районе получил повреждения «объект промышленной инфраструктуры». Местные жители сообщают, что прилеты были по объектам размещения украинских военных и иностранных наемников, по помещениям, которые использовались в качестве военных складов. Во вторник в Николаевской области несколько раз объявляли воздушную тревогу.