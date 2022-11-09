Беженец с Украины пожаловался на «медленно» обслуживающих его канадцев

«И одно из самых заметных для нас украинцев — и я озвучиваю не только свои мысли, но и всех украинцев, которые приехали сюда со мной, как мои коллеги и некоторые из моих друзей — мы все разделяем одно и то же наблюдение, что сервис в Канаде ужасный», — написал он.