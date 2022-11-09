Беженец с Украины пожаловался на «медленно» обслуживающих его канадцев

Беженец с Украины пожаловался на сервис в канадских заведениях. Как сообщает РИА Новости, мужчина остался недоволен скоростью обслуживания в кафе, продуктовых магазинах и государственных учреждениях.
Молодой человек приехал в Канаду шесть месяцев назад и накануне опубликовал в своих соцсетях «первую жалобу», на которую обратило внимание издание Narcity.
«И одно из самых заметных для нас украинцев — и я озвучиваю не только свои мысли, но и всех украинцев, которые приехали сюда со мной, как мои коллеги и некоторые из моих друзей — мы все разделяем одно и то же наблюдение, что сервис в Канаде ужасный», — написал он.
По словам украинца, во всех местах, где приходится общаться с людьми для получения каких либо услуг, сервис оказался «намного хуже» и медленнее, чем на Украине. В качестве примера он привел заказ кофе, который «может занять 10 минут». Недовольный беженец добавил, что в Канаде людей обслуживают «с расслабленным отношением».
Напомним, что после начала спецоперации на Украине в Канаду прибыло более 100 тысяч граждан Украины и жителей Канады украинского происхождения. При этом прибывшие украинцы не имеют статуса постоянного жителя или беженца, но могут остаться в стране на три года в качестве временных резидентов.