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16 минут назад

Беженец с Украины пожаловался на «медленно» обслуживающих его канадцев

Никита Бородкин

Беженец с Украины пожаловался на сервис в канадских заведениях. Как сообщает РИА Новости, мужчина остался недоволен скоростью обслуживания в кафе, продуктовых магазинах и государственных учреждениях.

Беженец с Украины пожаловался на «медленно» обслуживающих его канадцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Молодой человек приехал в Канаду шесть месяцев назад и накануне опубликовал в своих соцсетях «первую жалобу», на которую обратило внимание издание Narcity.

«И одно из самых заметных для нас украинцев — и я озвучиваю не только свои мысли, но и всех украинцев, которые приехали сюда со мной, как мои коллеги и некоторые из моих друзей — мы все разделяем одно и то же наблюдение, что сервис в Канаде ужасный», — написал он.

По словам украинца, во всех местах, где приходится общаться с людьми для получения каких либо услуг, сервис оказался «намного хуже» и медленнее, чем на Украине. В качестве примера он привел заказ кофе, который «может занять 10 минут». Недовольный беженец добавил, что в Канаде людей обслуживают «с расслабленным отношением».

Напомним, что после начала спецоперации на Украине в Канаду прибыло более 100 тысяч граждан Украины и жителей Канады украинского происхождения. При этом прибывшие украинцы не имеют статуса постоянного жителя или беженца, но могут остаться в стране на три года в качестве временных резидентов.

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