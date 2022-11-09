Госдеп начал запрещать российским дипломатам выезд из Вашингтона

Посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал, что Госдеп иногда, не объясняя причин, запрещает российским дипломатам покидать Вашингтон. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Антонова, теперь от дипломатов требуют за неделю - две предупреждать Госдеп о своем точном маршруте после выезда из Вашингтона.
«Причем американцы могут отказать без объяснения причин. Честно говоря, непонятно, какой в этом смысл», - отметил посол.
Он добавил, что дипломатам РФ приходится работать в условиях множества ограничений, которые «постоянно придумывает принимающая сторона». Антонов назвал российское посольство «в каком-то роде передовой», подчеркнув, что дипломаты относятся к своей работе «с высокой долей ответственности».
В июне США не выдавали разрешение на спецрейс для вывоза российских дипломатов, от которых требовалось покинуть страну до конца месяца.
Речь идет о сотрудниках посольства, отъезда которых Вашингтон потребовал в сентябре 2021-го. Власти США заявили, что дипломаты должны покинуть страну в два этапа - до 30 января и до 30 июня 2022 года. В Госдепе подчеркивали, что это не высылка, а «обеспечение паритета между дипломатическими миссиями США и России».