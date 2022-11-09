ЕС заполнила свои хранилища газа практически на 100%

Евросоюз (ЕС) смог заполнить свои хранилища газа перед наступлением зимы даже несмотря на полное прекращение поставок топлива со стороны России. Об этом пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные сетевых агентств в разных странах.

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Германия смогла заполнить свои хранилища на 99,54%, Франция – на 99,9%, Италия – на 95,5%. Причем таких показателей получилось добиться благодаря сохранявшейся теплой погоде в регионе и сокращению потребления газа. Все это позволяет спокойно пережить предстоящий отопительный сезон. По данным издания, для удовлетворения спроса европейским странам пришлось покупать газ по более высокой цене. При этом в Германии нет своей инфраструктуры для получения СПГ, поэтому закупки производятся по долгосрочным контрактам через терминалы других стран.

При этом участники рынка ранее сомневались, что Германия сможет заполнить свои хранилища хотя бы на 80% даже к ноябрю, однако экономия потребления позволила выйти к началу ноября на практически 100% наполняемость хранилищ. Эксперты рынка посчитали, что Германия сможет спокойно пережить этот отопительный сезон, если не будет каких-либо необычных погодных аномалий. При комфортной погоде даже перебои в поставках не вызовут особых проблем.