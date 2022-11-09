На Украине сократят число госслужащих и министерств

Президент Украины Владимир Зеленский и руководство кабмина 8 ноября согласовали новую структуру правительства, планируя оставить 14 министерств вместо нынешних 20 и сократить предельную численность штата министерств и других центральных органов исполнительной власти. Об этом в ночь на среду сообщает украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники.

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Отмечается, что в новой структуре правительства Министерство развития общин и территорий, Мининфраструктуры и Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий объединят в Министерство развития инфраструктуры и территорий. Министерство культуры и информационной политики и министерство по европейской и евроатлантической интеграции объединят в Министерство евроинтеграции, культуры и информационной политики. Министерство экономики, министерство по стратегическим отраслям промышленности (частично) и Министерство аграрной политики и продовольствия объединят в министерство экономического развития. Министерство цифровой трансформации, Национальное агентство госслужбы и министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности (частично) объединят в Министерство цифровой трансформации. Министерство по делам ветеранов и министерство социальной политики объединят в Министерство по делам ветеранов и социальной политики.

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Министерство экологии изменит название на Министерство экологии и природных ресурсов. Без изменений останутся Минэнерго, МИД, Минфин, Минюст, МВД, Минобороны, Минобразования и науки, Минздрав.

Документом предусмотрено сокращение предельной численности штата министерств и других центральных органов исполнительной власти, причем в некоторых случаях - более чем вдвое. В частности, в центральных аппаратах министерств численность сотрудников планируется сократить с 9,2 тыс. до 2,8 тыс. В территориальных органах министерств - с 17 тыс. до 7 тыс. В центральных аппаратах других органов - с 13 тыс. до 4,3 тыс.

Кроме того, меняется структура управления. Координацией стратегий и программ будет заниматься Центр правительства, непосредственно подчиненный премьер-министру.