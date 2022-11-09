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9 минут назад

Спрогнозированы отношения России и США после выборов в Конгресс

Елена Прошина

Эксперты предположили, как будут развиваться отношения между Россией и США после завершения промежуточных выборов в Конгресс. Они считают, что глобальных изменений не последует, передает газета «Известия».

Спрогнозированы отношения России и США после выборов в Конгресс
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в статье, если в итоге победу одержат республиканцы, внутренняя политика Соединенных Штатов изменится, однако внешняя будет следовать в том же направлении. Такое мнение выразил председатель Совета Фонда развития и поддержки «Валдая» Андрей Быстрицкий. Он добавил, что политика Вашингтона в отношении России вряд ли быстро изменится, а если перемены и будут, то в силу объективных причин, развития ситуации на Украине и в мире.

Ту же точку зрения выразил американист Малек Дудаков. Он считает, что промежуточные выборы по большей части сосредоточены на проблемах внутри США. Кардинальные перемены во внешней политике Соединенных Штатов могут последовать только по итогам выборов президента в 2024 году.

Ранее стали известны итоги первых экзитполов выборов в США. У республиканцев есть преимущество на выборах в Сенат и Палату представителей, так как они получили 54 и 264 мест соответственно. Демократической партии достались 46 и 189 мест соответственно.

В мире,Андрей Быстрицкий,Демократическая партия США,
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