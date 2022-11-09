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1 час назад

The American Thinker: США финансируют Россию через Афганистан

Ura.Ru

США выделяют финансовую помощь Афганистану, но Кабул приобретает на эти деньги российские товары. Об этом заявил автор американского журнала The American Thinker.

The American Thinker: США финансируют Россию через Афганистан
Фото: Таисия Воронцова © URA.RUТаисия Воронцова © URA.RU

«Назначенные [президентом США Джо] Байденом главы Агентства по международному развитию и Министерства финансов США не скажут нам, на что потрачены наши деньги. Оба этих ведомства „отказались сотрудничать с SIGAR каким бы то ни было образом“ в процессе отслеживания средств, направленных в Афганистан. Хуже того, афганское правительство покупает на них российские нефтепродукты и пшеницу», — сообщает The American Thinker.

Агентство SIGAR занимается отслеживанием перемещения денег, переданных Афганистану. Издание отмечает, что с августа 2021 года США потратили 1,1 млрд долларов от налогоплательщиков на гуманитарную помощь Афганистану. Эта сумма не была частью 7 млрд долларов, потраченных на высокотехнологичное военное оборудование, которое оставили США при побеге из Кабула. В сентябре администрация президента США решила выделить Афганистану еще 3,5 млрд долларов.

В 2021 году США вывели войска из Афганистана, после чего там обострилась ситуация. Кабул захватили представители организации «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Президент России Владимир Путин ранее потребовал, чтобы США восстановили Афганистан, так как они присутствовали там 20 лет. Байден летом заявлял о планах лишить Афганистан статуса основного союзника вне НАТО. Но в октябре талибы договорились с США о гуманитарной помощи Афганистану, передает «Ридус».

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