The American Thinker: США финансируют Россию через Афганистан

«Назначенные [президентом США Джо] Байденом главы Агентства по международному развитию и Министерства финансов США не скажут нам, на что потрачены наши деньги. Оба этих ведомства „отказались сотрудничать с SIGAR каким бы то ни было образом“ в процессе отслеживания средств, направленных в Афганистан. Хуже того, афганское правительство покупает на них российские нефтепродукты и пшеницу», — сообщает The American Thinker.