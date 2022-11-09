Альянс во главе с РФ расширяется, оставив США без новых союзников

«Вашингтон в свое время развеял опасения, что БРИКС представляет собой серьезную угрозу экономической мощи „Большой семерки“, куда входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США. Однако группа вновь оказалась в центре внимания на фоне геополитических и экономических разногласий в связи с конфликтом на Украине и санкциями Запада против Москвы», — сообщает Newsweek. В это время на БРИКС, который возглавляет РФ, уже приходится 40% населения мира и более четверти ВВП, отмечает издание.