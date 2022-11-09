Британцы прокомментировали встречу Зеленского и Пенна

Британский таблоид The Daily Mail опубликовал статью, посвященную визиту актера Шона Пенна в Киев. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и на время вручил ему свою статуэтку премии «Оскар». Читатели таблоида прокомментировали это событие, передает РИА Новости со ссылкой на соответствующую публикацию.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как говорится в статье, Владимир Зеленский в ответ вручил Шону Пенну орден «За заслуги» третьей степени и выразил благодарность за поддержку и популяризацию Украины по всему миру. Агентство напоминает, что Пенн дважды получал «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль».

Читатели Daily Mail прокомментировали эту встречу.

Пользователь BlueEyes признался, что не может перестать смеяться. Tripper123 отметил, что пользы от этого никакой и назвал Зеленского и Пенна «идиотами».

«Мы должны воспринимать этого парня всерьез?» — задался вопросом Aubrey Boyce и напомнил, что лидер Украины «в одну минуту» просит Запад о новых поставках военной помощи, а «в следующую» позирует для фотосессии Vogue.