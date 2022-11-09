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45 минут назад

Трамп: США при Байдене превратились в «большой жирный провал»

Вечерняя Москваиещё 5

Соединенные Штаты под управлением действующего президента страны Джо Байдена стали «большим жирным провалом». Такое заявление во вторник, 8 ноября, сделал бывший американский лидер Дональд Трамп.

Трамп указал, что США при Байдене превратились в "большой жирный провал"
Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

В настоящее время на территории страны проходят промежуточные выборы в американский конгресс. Бывший глава Белого дома уверен, что из-за действий демократа Байдена для государства «все потеряно». По словам Дональда Трампа, на сегодняшний день над Вашингтоном «смеется весь мир». Его слова приводит РИА Новости.

Бывший американский лидер накануне заявил о массовых сбоях в ходе промежуточных выборов в разных городах и штатах, а также призвал своих сторонников по всей стране выходить на протесты. По его словам, некоторые американцы приходят на избирательные участки, где им говорят: «извините, вы уже отдали голос». Трамп на странице в своей соцсети Truth Social рассказал, что такое происходит в большом количестве «много где».

В минувший вторник, 8 ноября, президент США Джо Байден заявил, что в случае победы на промежуточных выборах Республиканской партии, американцев ждут два ужасных года.

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Республиканская партия США,
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