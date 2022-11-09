Трамп указал, что США при Байдене превратились в "большой жирный провал"

В настоящее время на территории страны проходят промежуточные выборы в американский конгресс. Бывший глава Белого дома уверен, что из-за действий демократа Байдена для государства «все потеряно». По словам Дональда Трампа, на сегодняшний день над Вашингтоном «смеется весь мир». Его слова приводит РИА Новости .

Бывший американский лидер накануне заявил о массовых сбоях в ходе промежуточных выборов в разных городах и штатах, а также призвал своих сторонников по всей стране выходить на протесты. По его словам, некоторые американцы приходят на избирательные участки, где им говорят: «извините, вы уже отдали голос». Трамп на странице в своей соцсети Truth Social рассказал, что такое происходит в большом количестве «много где».