В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 61.06EUR 61.24
Войти в почту
59 минут назад

Fox News: Трамп стал главным проигравшим на промежуточных выборах в США

Газета.Ruиещё 25

Бывший президент США Дональд Трамп может уступить неофициальное лидерство в Республиканской партии губернатору Флориды Рону Десантису по итогам промежуточных выборов, сообщает Fox News.

«Главный проигравший? Дональд Трамп, выбранные которым кандидаты-лоялисты в ряде случаев с трудом победили уязвимых демократов. Бывший президент может стоить республиканцам контроля над Сенатом, причем в год, когда демократы должны были его потерять», — сообщает телеканал

Ранее сообщалось, что республиканцы, по предварительным данным, берут контроль над американской палатой представителей по итогам промежуточных выборов.

МИД РФ прокомментировал выборы в Конгресс США

В соответствии с представленным прогнозом, у представителей республиканской партии будет 219 мест в палате. При этом демократам, вероятно, достанется 216 мест.

8 ноября в Соединенных Штатах проходили промежуточные выборы, на которых избирались все 435 членов палаты представителей конгресса США и треть его сената. Республиканская партия могла получить большинство в обеих палатах. В настоящий момент продолжается подсчет голосов американцев.

В мире,Видео,Рон Десантис,Дональд Трамп,МИД России,Республиканская партия США,Конгресс США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители