Бывший президент США Дональд Трамп может уступить неофициальное лидерство в Республиканской партии губернатору Флориды Рону Десантису по итогам промежуточных выборов, сообщает Fox News.

«Главный проигравший? Дональд Трамп, выбранные которым кандидаты-лоялисты в ряде случаев с трудом победили уязвимых демократов. Бывший президент может стоить республиканцам контроля над Сенатом, причем в год, когда демократы должны были его потерять», — сообщает телеканал

Ранее сообщалось, что республиканцы, по предварительным данным, берут контроль над американской палатой представителей по итогам промежуточных выборов.

В соответствии с представленным прогнозом, у представителей республиканской партии будет 219 мест в палате. При этом демократам, вероятно, достанется 216 мест.