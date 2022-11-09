В Пентагоне признали, что помощь Киеву истощает арсеналы Запада

В Соединенных Штатах признали, что поддержка Киева оказывает давление на их ВПК и истощает запасы государства. Аналогичная ситуация, как отметил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол, наблюдается и у американских партнеров.

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Тем не менее, по его словам, США в своей помощи Украине не допускает перегибов, способных подорвать готовность страны реагировать на «другие чрезвычайные угрозы». Как заметил Кол, глава американского военного ведомства с самого начала следил за тем, чтобы не подвергать государство риску.