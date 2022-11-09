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2 часа назад

В Пентагоне признали, что помощь Киеву истощает арсеналы Запада

ТК «Звезда»

В Соединенных Штатах признали, что поддержка Киева оказывает давление на их ВПК и истощает запасы государства. Аналогичная ситуация, как отметил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол, наблюдается и у американских партнеров.

В Пентагоне признали, что помощь Киеву истощает арсеналы Запада
Фото:  defense.gov defense.gov

Тем не менее, по его словам, США в своей помощи Украине не допускает перегибов, способных подорвать готовность страны реагировать на «другие чрезвычайные угрозы». Как заметил Кол, глава американского военного ведомства с самого начала следил за тем, чтобы не подвергать государство риску.

Госслужащий выразил уверенность в том, что оказываемая киевскому режиму помощь не поставила США в опасное положение. Об этом пишет ТАСС. Однако признал Колин Кол, стало ясно, над чем властям стоит поработать, чтобы сделать военно-промышленный комплекс надежнее и достичь большей оперативности и гибкости.

В мире,Пентагон,
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