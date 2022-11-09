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1 час назад

CNN: один республиканец может пройти в сенат, еще четверо - в палату представителей

Газета.Ru

По итогам промежуточных выборов в конгресс США один кандидат от республиканцев может пройти в сенат, еще четверо - в палату представителей. Такой прогноз дает CNN. По информации телеканала, один кандидат от демократов также проходит в палату представителей.

Один республиканец может пройти в сенат, еще четверо - в палату представителей
Фото: Jae C. Hong/APJae C. Hong/AP

Первым из республиканцев, принесших партии очко в борьбе за сенат, стал Тим Скотт из Южной Каролины. При этом республиканец Хал Роджерс от штата Кентукки стал одним из победителей в палату представителей. Новый срок станет для Роджерса 22-м. Уточняется, что в штатах Кентукки и Индиана голосование уже завершилось.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп призывал своих сторонников выходить на акции протеста из-за массовых сбоев при проведении промежуточных выборов в конгресс. По его словам, в Детройте отсутствуют бюллетени, а когда люди приходят на избирательные участки, им говорят, что они уже проголосовали.

В мире,Дональд Трамп,
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