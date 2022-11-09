Один республиканец может пройти в сенат, еще четверо - в палату представителей

По итогам промежуточных выборов в конгресс США один кандидат от республиканцев может пройти в сенат, еще четверо - в палату представителей. Такой прогноз дает CNN. По информации телеканала, один кандидат от демократов также проходит в палату представителей.
Первым из республиканцев, принесших партии очко в борьбе за сенат, стал Тим Скотт из Южной Каролины. При этом республиканец Хал Роджерс от штата Кентукки стал одним из победителей в палату представителей. Новый срок станет для Роджерса 22-м. Уточняется, что в штатах Кентукки и Индиана голосование уже завершилось.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп призывал своих сторонников выходить на акции протеста из-за массовых сбоев при проведении промежуточных выборов в конгресс. По его словам, в Детройте отсутствуют бюллетени, а когда люди приходят на избирательные участки, им говорят, что они уже проголосовали.