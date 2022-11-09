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25 минут назад

В США считают, что Украина должна принять решение о возвращении Крыма самостоятельно

Елена Прошина

Администрация президента США Джо Байдена считает, что Украина должна самостоятельно принять решение о том, будет ли она возвращать Крым или нет. Окончательный статус полуострова определит договор между Россией и Украиной. Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол, передает ТАСС.

В США считают, что Украина должна принять решение о возвращении Крыма самостоятельно
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он уточнил, что Украина сама будет решать, ставит ли она целью вернуться к границам по состоянию на 23 февраля или на 2014 год. При этом Кол не ответил на вопрос о том, будут ли Соединенные Штаты продолжать поддерживать Украину, если она решит вернуть Крым военным путем.

Заместитель министра обороны США подчеркнул, что Россия и Украина должны обсудить между собой статус Крыма и окончательно определить его принадлежность. Кол добавил, что руководство США планирует поддерживать запасы вооружений Украины.

Ранее издание Daily Beast опубликовало статью с заявлением о том, что администрация президента Украины Владимира Зеленского работает над планом по возвращению Крыма. Неназванный источник Daily Beast утверждает, что разработка стратегии ведется под руководством Тамилы Ташевой. Информатор не привел точные сроки создания плана.

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Администрация США,
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