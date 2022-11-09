В США считают, что Украина должна принять решение о возвращении Крыма самостоятельно

Администрация президента США Джо Байдена считает, что Украина должна самостоятельно принять решение о том, будет ли она возвращать Крым или нет. Окончательный статус полуострова определит договор между Россией и Украиной. Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол, передает ТАСС.

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Он уточнил, что Украина сама будет решать, ставит ли она целью вернуться к границам по состоянию на 23 февраля или на 2014 год. При этом Кол не ответил на вопрос о том, будут ли Соединенные Штаты продолжать поддерживать Украину, если она решит вернуть Крым военным путем.

Заместитель министра обороны США подчеркнул, что Россия и Украина должны обсудить между собой статус Крыма и окончательно определить его принадлежность. Кол добавил, что руководство США планирует поддерживать запасы вооружений Украины.