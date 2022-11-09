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25 минут назад

Байден продлил указ о чрезвычайном положении из-за угрозы инвестиций в КНР

Елена Прошина

Президент США Джо Байден на фоне угрозы инвестиций в ценные бумаги предприятий Китая продлил режим чрезвычайного положения в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо Белого дома.

Байден продлил указ о чрезвычайном положении из-за угрозы инвестиций в КНР
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в документе, лидер США отправил в федеральный регистр уведомление о продлении действия национального чрезвычайного положения, так как существует риск инвестиций в ценные бумаги, которые финансируют некоторые компании Китая.

Этот указ первоначально вступил в силу в ноябре 2020 года и подлежал продлению ежегодно.

Байден пояснил, что Китай использует финансовые средства США для снабжения и обеспечения развития и модернизации своих разведывательных, военных и прочих государственных мощностей в области безопасности. По его словам, эта стратегия позволяет КНР угрожать силам США внутри страны и за рубежом.

Руководство США считает, что Китай принуждает частные компании гражданского назначения внутри страны поддерживать разведывательные и военные действия Пекина. Поэтому инвестиции американских инвесторов в китайские компании способствуют обеспечению средств для поддержки военной активности Китая. Новый указ президента призван ограничить возможность вложений в предприятия КНР.

В мире,Джозеф Байден,
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