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1 час назад

CNN: большинство проголосовавших американцев недовольны политикой Байдена

ТАССиещё 4

Большинство американцев, принявших участие в промежуточных выборах в США во вторник, недовольны направлением движения страны и деятельностью президента-демократа Джо Байдена. Такие результаты экзитполов приводит во вторник телекомпания CNN.

Большинство проголосовавших американцев недовольны политикой Байдена
Фото: ТАССТАСС

Опрос проводился как среди тех, кто во вторник пришел на избирательные участки лично, так и среди проголосовавших досрочно. В опросе приняли участие 12 458 избирателей на 250 участках, статистическая погрешность составляет 2%.

Согласно результатам, положительно или удовлетворительно оценивают состояние дел в США лишь 25% опрошенных, 39% выразили неудовлетворенность, 34% заявили, что крайне недовольны ситуацией. Работы Байдена положительно оценили 45% опрошенных, отрицательно - 54%.

Результаты опросы могут служить негативным знаком для демократов, к числу которых принадлежит президент США. Недовольные его работой избиратели могут быть более склонны к голосованию за республиканцев.

В мире,Джозеф Байден,
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