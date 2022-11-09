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7 минут назад

США подтолкнули Зеленского к заявлению о переговорах с Россией

Елена Прошина

США подтолкнули президента Украины Владимира Зеленского объявить условия переговоров с Россией. К такому выводу пришло издание Politico со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, передает РИА Новости.

США подтолкнули Зеленского к заявлению о переговорах с Россией
Фото: ТАССТАСС

Ранее Владимир Зеленский на фоне сообщений западных СМИ о подталкивании Киева к переговорам с Москвой со стороны Вашингтона назвал условия для начала диалога между Украиной и Россией. В числе обязательных требований возмещение всех убытков, восстановление территориальной целостности, наказание военных преступников, уважение к уставу ООН и гарантии того, что подобные события не повторятся.

Агентство напоминает, что до этого лидер Украины подписал указ, подразумевающий невозможность проведения переговоров с Россией до тех пор, пока страной руководит Владимир Путин. Зеленский также отдельно заявил, что не намерен участвовать в мирных переговорах с российской стороной, пока Путин занимает пост президента.

Пресс-секретарь главы РФ России Дмитрий Песков отметил, что Россия настроена на дипломатическое урегулирование ситуации, однако возможность организовать и провести мирную встречу сторон конфликта отсутствует, так как Украина приняла закон о непродолжении каких-либо переговоров с Россией.

СМИ считают, что администрация президента США Джо Байдена «мягко подтолкнула» Зеленского к объявлению условий переговоров с РФ.

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