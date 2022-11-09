Пентагон признал, что политика США по Тайваню будет меняться

Политика администрации Соединенных Штатов в отношении Тайваня будет меняться, хотя и номинально она признает принцип "одного Китая". Об этом заявил во вторник на онлайн-встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС, заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.
Он в очередной раз подчеркнул, что вашингтонская администрация "придерживается политики "одного Китая", выступает против односторонних изменений статус-кво с любой стороны" в ситуации вокруг острова. Кол пояснил, что США против как "насильственного воссоединения, так и одностороннего движения [Тайваня] к независимости". По его мнению, американские законопроекты и договоренности, "по сути, обязывают Соединенные Штаты предоставлять помощь Тайваню, чтобы тот мог защитить себя".
Кол добавил, что "использование силы в Тайваньском проливе будет угрозой [американским] национальным интересам, и Соединенные Штаты должны иметь возможность ответить". Замминистра заявил, что "эта политика [США] неизбежно будет меняться по мере того, как будет меняться ситуация в сфере безопасности".
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций.
США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. В 2020 году администрация предыдущего президента США Дональда Трампа на фоне обострения отношений с Пекином из-за ситуации в Гонконге значительно активизировала контакты и обмены с Тайванем, что вызвало протест со стороны властей КНР. Напряженность в регионе Тайваньского пролива серьезно обострилась после того, как 2-3 августа на острове побывала спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, что вызвало резкую критику Пекина.