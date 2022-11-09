В Италии заявили о неразрывноси судеб Европы и России

Бывший премьер-министр Италии и экс-глава МИД Массимо Д’Алема считает, что Европе необходимо как можно быстрее найти решение украинскому кризису, потому что ее судьба связана с Россией, которая не окажется в изоляции за счет связей с другими странами.
"Идея, что Россия может быть изолирована, нереальна, потому что за время конфликта [на Украине] Россия нарастила отношения с Китаем и Индией, пока ЕС не способен найти единую линию. Нам нужно поторопиться и найти решение этому конфликту, потому что судьбы России и Европы неразрывно связаны", - приводит в среду его слова на конференции "Заметки о мире" агентство ANSA.
Он считает, что украинский кризис вскрывает европейские противоречия, а также несет "разорение европейскому континенту".
Другой бывший премьер, лидер оппозиционного "Движения "5 звезд" Джузеппе Конте заявил во вторник вечером в эфире телепрограммы "Картабьянка", что, если будет голосование в парламенте по вопросу о направлении оружия Украине, "Движение" проголосует против.