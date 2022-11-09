В Италии заявили о неразрывноси судеб Европы и России

"Идея, что Россия может быть изолирована, нереальна, потому что за время конфликта [на Украине] Россия нарастила отношения с Китаем и Индией, пока ЕС не способен найти единую линию. Нам нужно поторопиться и найти решение этому конфликту, потому что судьбы России и Европы неразрывно связаны", - приводит в среду его слова на конференции "Заметки о мире" агентство ANSA.