Запад начал забастовки из-за роста цен

В Бельгии в среду пройдет всеобщая забастовка, профсоюзы хотят добиться снижения счетов за энергию и повышения зарплат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на несколько источников.

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Агентство отмечает, что эта акция вызовет перебои в работе общественного транспорта, частных компаний и государственных учреждений, а местный аэропорт вынужден отменить половину рейсов.

Национальная железнодорожная компания Бельгии уведомила, что сможет обеспечить только четверть объема перевозок. В провинциях Люксембург и Намюр не будут ходить пассажирские поезда.

Профсоюзы Бельгии считают проведение забастовки необходимой мерой на фоне роста цен и снижения покупательной способности жителей страны, которую охватил энергетический кризис.

Всеобщая федерация труда Бельгии сообщила, что цены на газ за 2022 год выросли на 130%, на электричество — на 85%, на мазут - на 57%. Федерация уточнила, что руководство страны уже приняло меры для улучшения ситуации, например, снизило НДС на электричество и газ с 21% до 6%. Это позволяет семьям с низким достатком оплачивать счета, однако этого все еще недостаточно.