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42 минуты назад

Бывший член ОПГ в Сербии рассказал о подготовке покушения на Вучича

Вечерняя Москваиещё 2

Бывший член крупной сербской организованной преступной группировки (ОПГ) Срджан Лалич рассказал на суде, что главари банды рассматривали в качестве возможных действий покушение на президента Сербии Александра Вучича в 2021 году, передает местное издание «Вечерне новости».

Бывший член сербской ОПГ признал подготовку покушения на Вучича
Фото:  МИД РФ МИД РФ

Лалич указал на связь мафии и части черногорских спецслужб. По его словам, глава «кавачского клана» из соседней страны Радое Звицер обеспечил пять миллионов евро и помощь спецслужб, чтобы свергнуть главу Сербии и поставить на его место «кого-то подходящего, кто бы работал в интересах клана».

Экс-член группировки рассказал и о некоторых действиях в соцсетях, призывающих к смене власти в стране. Первые крупные протесты, организованные бандой, должны были пройти с беспорядками, в дальнейшем предполагалось совершить покушение на Вучича, а также теракты в общественных местах.

На показания Лалича отреагировала премьер-министр Сербии Ана Брнабич. Она написала в соцсетях, что главари мафии и основные организаторы преступлений до сих пор находятся на свободе и недоступны сербскому правосудию, пишет РИА Новости.

В середине августа президент Сербии Александр Вучич заявил, что некоторые страны могут использовать против Белграда нынешнюю политическую ситуацию на Балканах.

В мире,Ана Брнабич,Александр Вучич,
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