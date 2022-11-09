Саммит по климату в Египте завершило незапланированное видеообращение Зеленского

Большую часть выступления Зеленский посвятил конфликту, обвинив Россию в том числе в энергетическом кризисе. Также он раскритиковал тех, кто только на словах обещает финансовую помощь в борьбе с климатическими изменениями.

Ранее генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш назвал недостаточными меры, которые согласовали участники 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). О согласовании правил реализации шестой статьи Парижского соглашения по климату сообщил председатель COP26, член британского кабинета министров Алок Шарма. Он отметил, что документ был принят без возражений. Шестая статья соглашения устанавливает механизмы регулирования выбросов парниковых газов и торговли углеводородными единицами. Согласование правил длилось несколько лет и сопровождалось бурными дискуссиями.