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24 минуты назад

Климатический саммит в Египте завершило незапланированное видеообращение Зеленского

Газета.Ru

Климатический саммит в Египте завершило незапланированное видеообращение президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА Новости.

Саммит по климату в Египте завершило незапланированное видеообращение Зеленского
Фото: Ruslan Kaniuka/Global Look PressRuslan Kaniuka/Global Look Press

Большую часть выступления Зеленский посвятил конфликту, обвинив Россию в том числе в энергетическом кризисе. Также он раскритиковал тех, кто только на словах обещает финансовую помощь в борьбе с климатическими изменениями.

Ранее генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш назвал недостаточными меры, которые согласовали участники 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). О согласовании правил реализации шестой статьи Парижского соглашения по климату сообщил председатель COP26, член британского кабинета министров Алок Шарма. Он отметил, что документ был принят без возражений. Шестая статья соглашения устанавливает механизмы регулирования выбросов парниковых газов и торговли углеводородными единицами. Согласование правил длилось несколько лет и сопровождалось бурными дискуссиями.

В мире,Антониу Гутерриш,Владимир Зеленский,ООН,
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