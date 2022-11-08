В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 60.98EUR 60.82
Войти в почту
34 минуты назад

Госдеп подтвердил возможность переговоров с Россией

Илья Родин

Госдепартамент США планирует в ближнесрочной перспективе провести переговоры с Москвой для возобновления инспекций в рамках СНВ-3, рассказал представитель ведомства Нед Прайс. Об этом пишет РИА «Новости».

Госдеп подтвердил возможность переговоров с Россией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что во вторник, 8 ноября, агентство Bloomberg сообщило о планах России и США вернуться к переговорам о возобновлении инспекций в рамках Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. В частности, в Каире может пройти заседание Двусторонней консультативной комиссии по СНВ-3.

В США предположили срок перемирия между Россией и Украиной

«Мы согласились о проведении ...встречи в ближайшем будущем», - уточнил Прайс, комментируя статью агентства о возможных переговорах между ядерными державами.

Представитель Госдепа пояснил, что на переговорах речь будет идти исключительно об аспектах Договора о нераспространении. Он выразил надежду, что диалог будет конструктивным и позволит продолжить прерванные после начала СВО инспекции.

Напомним, что договор вступил в силу в начале 2011 года. Стороны обязались сократить свои ядерные арсеналы до определенных в рамках документа величин и следить за тем, чтобы количество ракет и пусковых установок не превышало их.

В мире,Нед Прайс,Госдеп США,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители