Госдеп подтвердил возможность переговоров с Россией

Госдепартамент США планирует в ближнесрочной перспективе провести переговоры с Москвой для возобновления инспекций в рамках СНВ-3, рассказал представитель ведомства Нед Прайс. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что во вторник, 8 ноября, агентство Bloomberg сообщило о планах России и США вернуться к переговорам о возобновлении инспекций в рамках Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. В частности, в Каире может пройти заседание Двусторонней консультативной комиссии по СНВ-3.

«Мы согласились о проведении ...встречи в ближайшем будущем», - уточнил Прайс, комментируя статью агентства о возможных переговорах между ядерными державами.

Представитель Госдепа пояснил, что на переговорах речь будет идти исключительно об аспектах Договора о нераспространении. Он выразил надежду, что диалог будет конструктивным и позволит продолжить прерванные после начала СВО инспекции.