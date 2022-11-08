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17 минут назад

На Украине предложили расширить «зерновую сделку»

Елена Прошина

Замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков заявил, что Киев хочет продлить соглашения о вывозе продовольствия не менее чем на год, а также расширить их на порты в Николаевской области. Об этом сообщает Reuters.

На Украине предложили расширить «зерновую сделку»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы надеемся, что не позднее, чем на следующей неделе у нас будет понимание со стороны наших партнеров в лице Турции и ООН, а рынкам будет дан четкий сигнал относительно дальнейшего действия и продолжения инициативы», – сказал Васьков.

Он также добавил, что Украина предложила продлить сделку не менее чем на год. Кроме того, Киев хочет расширить инициативу за счет включения в соглашение портов Николаевской области. До начала СВО через них проходило 35% украинского экспорта продовольствия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал продлить «зерновую сделку» вне зависимости от желания России.

В мире,Владимир Зеленский,ООН,
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