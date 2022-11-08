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21 минуту назад

Воздушная тревога объявлена на большей части Украины

Газета.Ru

Воздушная тревога была объявлена на большей части Украины. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Воздушная тревога объявлена на большей части Украины
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Большая часть Украины под воздушной тревогой», — говорится в сообщении.

Согласно представленной изданием карте, тревога объявлена в Винницкой, Черниговской, Житомирской, Киевской, Сумской, Одесской, Полтавской, Днепропетровской областях и ряде других регионов страны.

Ранее сообщалось, что в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины прозвучали взрывы. Кроме того, в Криворожском районе была объявлена воздушная тревога.

С 10 октября Вооруженные силы РФ наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. С тех пор воздушная тревога в регионах страны объявляется каждый день.

1 ноября на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилось заявление о серьезных повреждениях около 40% энергетической инфраструктуры страны.

В мире,СВО,Владимир Зеленский,
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