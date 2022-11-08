Воздушная тревога объявлена на большей части Украины

Воздушная тревога была объявлена на большей части Украины. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Большая часть Украины под воздушной тревогой», — говорится в сообщении.

Согласно представленной изданием карте, тревога объявлена в Винницкой, Черниговской, Житомирской, Киевской, Сумской, Одесской, Полтавской, Днепропетровской областях и ряде других регионов страны.

Ранее сообщалось, что в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины прозвучали взрывы. Кроме того, в Криворожском районе была объявлена воздушная тревога.

С 10 октября Вооруженные силы РФ наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. С тех пор воздушная тревога в регионах страны объявляется каждый день.