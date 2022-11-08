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16 минут назад

LA Times: в США неизвестный выиграл более $2 млрд в лотерею

ТАСС

Участник лотереи Powerball в США выиграл, по предварительной информации, джекпот в размере $2,04 млрд. Об этом сообщает во вторник газета Los Angeles Times.

В США неизвестный выиграл более $2 млрд в лотерею
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как отмечает издание, представители лотереи подтвердили, что по крайней мере в одном билете совпали все названные во вторник цифры. При этом они не уточнили информацию о победителе, а также о количестве выигравших билетов. Если их окажется несколько, призовой фонд будет разделен.

Предыдущий рекорд лотереи был установлен в 2016 году. Тогда призовой фонд в размере $1,586 млрд разделили между собой трое победителей в Калифорнии, Флориде и Теннесси.

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