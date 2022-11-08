В США неизвестный выиграл более $2 млрд в лотерею

Участник лотереи Powerball в США выиграл, по предварительной информации, джекпот в размере $2,04 млрд. Об этом сообщает во вторник газета Los Angeles Times.
Как отмечает издание, представители лотереи подтвердили, что по крайней мере в одном билете совпали все названные во вторник цифры. При этом они не уточнили информацию о победителе, а также о количестве выигравших билетов. Если их окажется несколько, призовой фонд будет разделен.
Предыдущий рекорд лотереи был установлен в 2016 году. Тогда призовой фонд в размере $1,586 млрд разделили между собой трое победителей в Калифорнии, Флориде и Теннесси.