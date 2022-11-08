Байден предупредил о двух ужасных годах в случае победы республиканцев

Президент США Джо Байден заявил, что если на промежуточных выборах в конгресс страны победят республиканцы, Америку будут ждать «два ужасных года». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.
«Если мы проиграем палату представителей и сенат, это будут ужасные два года. Хорошая новость заключается в том, что у меня будет ручка для подписания вето», – сказал Байден на мероприятии по сбору средств в Чикаго.
Источник отмечает, что смена большинства в двух палатах конгресса переведет правление Байдена в новую фазу, которая может лишить его возможности добиться его главных приоритетов.
8 ноября в США проходят промежуточные выборы в конгресс. На них будут переизбраны палата представителей, часть сената и ряд губернаторов.
Ранее Reuters сообщил, что выборы в США могут «потрясти рынки».