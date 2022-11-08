«Жэньминь жибао»: ЕС опасается «обрушения» единства в поддержке Украины

Политики Европы опасаются, что в случае победы Республиканской партии на промежуточных выборах в конгресс единство США и европейских стран в вопросе поддержки Украины «рухнет». Об этом пишет китайская газета «Жэньминь жибао».

«Союзники США в Европе все больше обеспокоены тем, что в случае победы республиканцев на промежуточных выборах единый фронт, созданный Западом для борьбы с Россией, вскоре может рухнуть», — пишет издание.

При этом в материале отмечается, что европейские страны в настоящее время колеблются не только в вопросе поддержки Украины, но и в вопросе следования за США в целом. Авторы полагают, что помощь США Украине в следующем финансовом году в случае победы республиканцев будет урезана, но не остановлена.