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23 минуты назад

«Жэньминь жибао»: Европа опасается «обрушения» единства в поддержке Украины после выборов в США

Газета.Ru

Политики Европы опасаются, что в случае победы Республиканской партии на промежуточных выборах в конгресс единство США и европейских стран в вопросе поддержки Украины «рухнет». Об этом пишет китайская газета «Жэньминь жибао».

«Жэньминь жибао»: ЕС опасается «обрушения» единства в поддержке Украины
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Союзники США в Европе все больше обеспокоены тем, что в случае победы республиканцев на промежуточных выборах единый фронт, созданный Западом для борьбы с Россией, вскоре может рухнуть», — пишет издание.

При этом в материале отмечается, что европейские страны в настоящее время колеблются не только в вопросе поддержки Украины, но и в вопросе следования за США в целом. Авторы полагают, что помощь США Украине в следующем финансовом году в случае победы республиканцев будет урезана, но не остановлена.

Вашингтон может сократить поддержку Киева под давлением общества

Депутат Госдумы Евгений Федоров полагает, что после выборов в конгресс США Россия может столкнуться с еще большим давлением, но на этот раз со стороны республиканцев. По его словам, представители республиканской партии являются более ярыми патриотами, чем демократы, и вряд ли откажутся от борьбы за мировую гегемонию Соединенных Штатов.

В мире,Евгений Федоров,Республиканская партия США,Госдума,
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