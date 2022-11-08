Евросоюз нарушил данное Украине обещание

«Что касается 3 млрд евро, то мы действительно провели широкую дискуссию об этой сумме, оставшейся от 9 млрд евро, о которых объявили в мае. К сожалению, оказалось невозможно решить, как продвинуться вперед в нынешнем году», – заявил он.