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30 минут назад

Евросоюз нарушил данное Украине обещание

Елена Прошина

Первый заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз не сможет выделить Украине часть обещанного пакета финансовой помощи в 9 миллиардов евро. Об этом сообщает ТАСС.

Евросоюз нарушил данное Украине обещание
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Что касается 3 млрд евро, то мы действительно провели широкую дискуссию об этой сумме, оставшейся от 9 млрд евро, о которых объявили в мае. К сожалению, оказалось невозможно решить, как продвинуться вперед в нынешнем году», – заявил он.

Домбровскис добавил, что в качестве компенсации Украине выделят часть средств из обещанных на 2023 год.

«Именно поэтому мы подчеркиваем необходимость осуществить значительную выплату в начале следующего года из 18 миллиардов евро, мы предлагаем, чтобы это было 9 миллиардов евро. Данная выплата должна быть произведена уже в январе, принимая во внимание потребности Украины», – уточнил он.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия намерена предложить более закономерный механизм предоставления финансовой помощи Украине.

В мире,Валдис Домбровскис,Еврокомиссия,ЕС,
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