Евросоюз нарушил данное Украине обещание

Первый заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз не сможет выделить Украине часть обещанного пакета финансовой помощи в 9 миллиардов евро. Об этом сообщает ТАСС.
«Что касается 3 млрд евро, то мы действительно провели широкую дискуссию об этой сумме, оставшейся от 9 млрд евро, о которых объявили в мае. К сожалению, оказалось невозможно решить, как продвинуться вперед в нынешнем году», – заявил он.
Домбровскис добавил, что в качестве компенсации Украине выделят часть средств из обещанных на 2023 год.
«Именно поэтому мы подчеркиваем необходимость осуществить значительную выплату в начале следующего года из 18 миллиардов евро, мы предлагаем, чтобы это было 9 миллиардов евро. Данная выплата должна быть произведена уже в январе, принимая во внимание потребности Украины», – уточнил он.
Ранее стало известно, что Европейская комиссия намерена предложить более закономерный механизм предоставления финансовой помощи Украине.