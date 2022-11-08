Вашингтон может сократить поддержку Киева под давлением общества

Власти США могут значительно сократить военную и финансовую помощь Украине под давлением западного общества, уставшего от боевых действий. Об этом в статье для портала 19Fortyfive рассказал военный эксперт Джек Бакби.

Автор статьи подчеркнул, что власти США с высокой долей вероятности готовятся к тому моменту, когда население страны выступит за сокращение финансирования Киева, а также призовет к тому, чтобы президент России Владимир Путин и лидер Украины Владимир Зеленский сели за стол переговоров.

«[Власть] готовится к тому моменту, когда американцы захотят, чтобы <…> финансирование Украины сократилось, а президенты Украины и России сели за стол переговоров», - уточнил обозреватель.

По его мнению, жители Штатов постепенно прекратят безусловно и единогласно поддерживать Киев.

Эксперт добавил, что в настоящее время в стране ухудшается экономическая ситуация. На этом фоне заокеанская авантюра, требующая финансовых вливаний на миллиарды долларов и поставки оружия, становится все менее популярной.