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17 минут назад

Вашингтон может сократить поддержку Киева под давлением общества

Илья Родин

Власти США могут значительно сократить военную и финансовую помощь Украине под давлением западного общества, уставшего от боевых действий. Об этом в статье для портала 19Fortyfive рассказал военный эксперт Джек Бакби.

Вашингтон может сократить поддержку Киева под давлением общества
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Автор статьи подчеркнул, что власти США с высокой долей вероятности готовятся к тому моменту, когда население страны выступит за сокращение финансирования Киева, а также призовет к тому, чтобы президент России Владимир Путин и лидер Украины Владимир Зеленский сели за стол переговоров.

ЕС нарушил обещание по финансовой помощи Украине

«[Власть] готовится к тому моменту, когда американцы захотят, чтобы <…> финансирование Украины сократилось, а президенты Украины и России сели за стол переговоров», - уточнил обозреватель.

По его мнению, жители Штатов постепенно прекратят безусловно и единогласно поддерживать Киев.

Эксперт добавил, что в настоящее время в стране ухудшается экономическая ситуация. На этом фоне заокеанская авантюра, требующая финансовых вливаний на миллиарды долларов и поставки оружия, становится все менее популярной.

Колумнист напомнил, что американцы в большинстве своем не считают внешнюю политику сколь-нибудь значимой. Единицы из них тревожатся из-за национальной безопасности, резюмировал аналитик.

В мире,Владимир Зеленский,Владимир Путин,ЕС,
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