Оппозиция Молдавии назвала шаги в случае ликвидации партии

«Мы будем идти и в национальные суды, хотя мы знаем, какое будет решение, и в ЕвроЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ), где мы рассчитываем на совсем другое решение. Но признают они нашу партию незаконной, а мы через 30 минут наберем нужное количество подписей для создания новой партии под новым названием, что это меняет? Или мы вольемся в существующую зарегистрированную политическую организацию, которая близка нам по духу, возглавим ее. И на второй день вся страна будет знать, что партия "Шор", которую прихлопнули, называется, скажем, "Свет отечества"», — заключил депутат.