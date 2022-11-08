В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 60.98EUR 60.82
Войти в почту
13 минут назад

Генсек НАТО рассказал, на каких условиях возможно перемирие на Украине

Илья Родин

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг рассказал о мнимых рисках прекращения конфликта на Украине на условиях Москвы. Об этом пишет РИА «Новости».

Столтенберг пояснил, что если Киев в настоящее время примет условия Москвы, смирится с тем, что Россия проводит спецоперацию, то в дальнейшем это якобы может привести к продолжению конфликта. Он добавил, что это «будет катастрофой для Украины».

На Украине назвали главное условие переговоров с Россией

По его оценке, это приведет к созданию опасного прецедента, подаст сигнал о том, что использование силы позволяет получить контроль над соседними государствами.

Генсек НАТО напомнил, что Москва якобы перед началом конфликта на Украине «демонстрировала амбиции» в отношении альянса.

В частности, уточнил он, Россия призывала прекратить расширение блока, не допустить вхождения в него Финляндии и Швеции. Кроме того, настаивала на том, чтобы из восточной части блока были выведены войска.

«[В России] хотели, чтобы НАТО вывела все силы из восточной части блока… что неприемлемо», - подчеркнул Столтенберг.

Глава НАТО заверил, что альянс все же желает прекращения конфликта. Он уточнил, что если Украина прекратит сопротивление, то прекратит существование. В том же случае, добавил Столтенберг, если Россия остановит спецоперацию - Европа якобы обретет мир.

Он подчеркнул, что НАТО по-прежнему якобы не является стороной конфликта, но продолжит поддерживать Украину.

В мире,Видео,Йенс Столтенберг,НАТО,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители