Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг рассказал о мнимых рисках прекращения конфликта на Украине на условиях Москвы. Об этом пишет РИА «Новости».

Столтенберг пояснил, что если Киев в настоящее время примет условия Москвы, смирится с тем, что Россия проводит спецоперацию, то в дальнейшем это якобы может привести к продолжению конфликта. Он добавил, что это «будет катастрофой для Украины».

По его оценке, это приведет к созданию опасного прецедента, подаст сигнал о том, что использование силы позволяет получить контроль над соседними государствами.

Генсек НАТО напомнил, что Москва якобы перед началом конфликта на Украине «демонстрировала амбиции» в отношении альянса.

В частности, уточнил он, Россия призывала прекратить расширение блока, не допустить вхождения в него Финляндии и Швеции. Кроме того, настаивала на том, чтобы из восточной части блока были выведены войска.

«[В России] хотели, чтобы НАТО вывела все силы из восточной части блока… что неприемлемо», - подчеркнул Столтенберг.

Глава НАТО заверил, что альянс все же желает прекращения конфликта. Он уточнил, что если Украина прекратит сопротивление, то прекратит существование. В том же случае, добавил Столтенберг, если Россия остановит спецоперацию - Европа якобы обретет мир.