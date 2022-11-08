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11 минут назад

Китай не дал главе Евросовета выступить с критикой России

Илья Родин

Власти Китая отменили показ видеообращения главы Евросовета Шарля Мишеля, в котором он позволил себе ряд резких высказываний в адрес России, а также поднял другие вопросы международной повестки. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в дипломатической сфере.

Китай не дал главе Евросовета выступить с критикой России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что видео должны были показать на церемонии открытия 5-й Китайской международной выставки импортных товаров (CIIE) в Шанхае.

Евросоюз нарушил данное Украине обещание

Пресс-секретарь Евросовета Баренд Лейтс уточнил, что организация направила китайской стороне заранее подготовленное выступление, которое в конечном итоге не было показано.

По его словам, Мишель подверг критике российскую спецоперацию на Украине. Кроме того, он призвал снизить энергетическую зависимость ЕС от России и торговую - от Китая.

Его обращение должно было прозвучать вместе с выступлениями других мировых лидеров и руководителей международных организаций.

В мире,Шарль Мишель,Европейский совет,ЕС,
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