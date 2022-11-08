Китай не дал главе Евросовета выступить с критикой России

Власти Китая отменили показ видеообращения главы Евросовета Шарля Мишеля, в котором он позволил себе ряд резких высказываний в адрес России, а также поднял другие вопросы международной повестки. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в дипломатической сфере.

Отмечается, что видео должны были показать на церемонии открытия 5-й Китайской международной выставки импортных товаров (CIIE) в Шанхае.

Пресс-секретарь Евросовета Баренд Лейтс уточнил, что организация направила китайской стороне заранее подготовленное выступление, которое в конечном итоге не было показано.

По его словам, Мишель подверг критике российскую спецоперацию на Украине. Кроме того, он призвал снизить энергетическую зависимость ЕС от России и торговую - от Китая.