На Украине объявили о начале отопительного сезона

Отопительный сезон начался на Украине, сообщил во вторник премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
"Отопительный сезон начался <…>. Почти 60% всех объектов по стране уже подключены к теплу. <…> В пяти областях уровень подключения к теплу составляет более 85%, а еще в двух регионах он уже достиг 100%", - говорится в сообщении в Telegram-канале премьер-министра.
Шмыгаль уточнил, что продолжается закупка резервного оборудования, готовятся дополнительные пункты обогрева. По его словам, Украина накопила достаточно ресурсов для прохождения отопительного сезона. В газохранилищах находится 14,6 млрд куб. м газа, а на складах ТЭС и ТЭЦ - 1,5 млн тонн угля.