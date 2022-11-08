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6 минут назад

На Украине объявили о начале отопительного сезона

ТАСС

Отопительный сезон начался на Украине, сообщил во вторник премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

На Украине объявили о начале отопительного сезона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Отопительный сезон начался <…>. Почти 60% всех объектов по стране уже подключены к теплу. <…> В пяти областях уровень подключения к теплу составляет более 85%, а еще в двух регионах он уже достиг 100%", - говорится в сообщении в Telegram-канале премьер-министра.

Шмыгаль уточнил, что продолжается закупка резервного оборудования, готовятся дополнительные пункты обогрева. По его словам, Украина накопила достаточно ресурсов для прохождения отопительного сезона. В газохранилищах находится 14,6 млрд куб. м газа, а на складах ТЭС и ТЭЦ - 1,5 млн тонн угля.

В мире,Денис Шмыгаль,
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