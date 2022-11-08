На Украине объявили о начале отопительного сезона

"Отопительный сезон начался <…>. Почти 60% всех объектов по стране уже подключены к теплу. <…> В пяти областях уровень подключения к теплу составляет более 85%, а еще в двух регионах он уже достиг 100%", - говорится в сообщении в Telegram-канале премьер-министра.