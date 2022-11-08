Премьер Украины предупредил об эвакуации из городов в случае энергокризиса

Эвакуация жителей Киева и других городов Украины может стать экстренной мерой в случае усугубления энергокризиса на Украине, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Его слова передает РИА Новости. Он также отметил, что самая трудная ситуация с электроснабжением сейчас в Киеве, Киевской и Харьковской областях.