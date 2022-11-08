В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 60.98EUR 60.82
Войти в почту
53 минуты назад

Премьер Украины предупредил об эвакуации из городов в случае энергокризиса

Lenta.ruиещё 1

Эвакуация жителей Киева и других городов Украины может стать экстренной мерой в случае усугубления энергокризиса на Украине, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Его слова передает РИА Новости. Он также отметил, что самая трудная ситуация с электроснабжением сейчас в Киеве, Киевской и Харьковской областях.

Премьер Украины предупредил об эвакуации из городов в случае энергокризиса
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Вернусь к вопросу эвакуации населения из Киева или другого города. Честно, разговор здесь важен и правилен. Подчеркиваю позицию правительства и ответственных ведомств — эвакуация может применятся в последнюю очередь как экстренный шаг», — сообщил Шмыгаль.

Сейчас киевские власти усиленно готовятся к зиме.

«Закупаем резервное оборудование, готовятся дополнительные пункты обогрева, активно ведем переговоры с международными партнерами о доставке в Украину необходимого оборудования и техники, чтобы быстро отремонтировать и быть готовыми к различным ситуациям», — рассказал глава правительства страны.

В мире,СВО,Денис Шмыгаль,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители