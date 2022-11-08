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13 минут назад

Эксперт допустил вооруженные столкновения в США на фоне выборов в Конгресс

Семён Капранов
Алексей Подберезкинэксперт

Директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин в разговоре с «Рамблером» оценил влияние выборов в Конгресс США на внешнюю политику Вашингтона, а также допустил, что на фоне голосования в стране могут произойти вооруженные столкновения.

Справедливо ожидать достаточно радикальные перемены в результате промежуточных выборов в Конгресс США. Если прогнозы оправдаются, то в Палате представителей (нижняя палата Конгресса) и в Сенате (верхняя палата) большинство будет у республиканцев. А они уже обещали пересмотреть многие положения внешней политики нынешней администрации. В случае победы республиканцев Джо Байдену в оставшиеся два года на посту президента будет очень сложно управлять страной, потому что в США, в отличие от России, кандидатуры высших должностных лиц согласовываются с Сенатом, с соответствующими комитетами. Кроме того, бюджет страны утверждается Конгрессом, и многие вещи решаются именно там. Поэтому касательно политики в отношении Украины у Байдена будут очень серьезные ограничения.

Не думаю, что принципиально изменится политика Соединенных Штатов, которая и при Дональде Трампе и при Байдене была нацелена на то, чтобы США оставались «державой номер один». Но в отношении Украины вполне возможно существенное сокращение американской помощи.
Алексей Подберезкин
Алексей ПодберезкинДиректор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО

Профессор отметил, что на фоне промежуточных выборов в Конгресс в США могут начаться вооруженные столкновения наподобие тех, которые произошли в январе 2021 года и сопровождались штурмом Капитолия.

«Там речь идет ни больше ни меньше как о гражданском неповиновении, возможно даже о войне. Учитывая, что там очень много личного оружия, то такие же столкновения, которые были в январе, на самом деле могут закончиться гражданской войной», — заявил специалист.

Вместе с тем профессор подчеркнул, что подведение итогов выборов в Конгресс займет определенное время.

«Это закончится не сегодня и не завтра. Подсчет голосов может занять еще неделю. Но напряжение может начаться в любой момент, потому что в США своеобразные отряды вооруженных добровольцев уже берут под свой контроль пункты для голосования», — заключил Подберезкин.

Во вторник, 8 ноября, в США началось голосование на промежуточных выборах, в ходе которых будут избраны все члены палаты представителей Конгресса, а также треть Сената. Как отмечала газета The Washington Post, республиканцы готовы добиться значительных успехов на промежуточных выборах. В случае их победы подход американцев к поддержке Украины может кардинально измениться. В частности, республиканский парламентарий Марджори Тейлор Грин заявила, что «при республиканцах ни один пенни не пойдет на Украину».

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