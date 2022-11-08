Эксперт допустил вооруженные столкновения в США на фоне выборов в Конгресс

Директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин в разговоре с «Рамблером» оценил влияние выборов в Конгресс США на внешнюю политику Вашингтона, а также допустил, что на фоне голосования в стране могут произойти вооруженные столкновения.
Профессор отметил, что на фоне промежуточных выборов в Конгресс в США могут начаться вооруженные столкновения наподобие тех, которые произошли в январе 2021 года и сопровождались штурмом Капитолия.
«Там речь идет ни больше ни меньше как о гражданском неповиновении, возможно даже о войне. Учитывая, что там очень много личного оружия, то такие же столкновения, которые были в январе, на самом деле могут закончиться гражданской войной», — заявил специалист.
Вместе с тем профессор подчеркнул, что подведение итогов выборов в Конгресс займет определенное время.
«Это закончится не сегодня и не завтра. Подсчет голосов может занять еще неделю. Но напряжение может начаться в любой момент, потому что в США своеобразные отряды вооруженных добровольцев уже берут под свой контроль пункты для голосования», — заключил Подберезкин.
Во вторник, 8 ноября, в США началось голосование на промежуточных выборах, в ходе которых будут избраны все члены палаты представителей Конгресса, а также треть Сената. Как отмечала газета The Washington Post, республиканцы готовы добиться значительных успехов на промежуточных выборах. В случае их победы подход американцев к поддержке Украины может кардинально измениться. В частности, республиканский парламентарий Марджори Тейлор Грин заявила, что «при республиканцах ни один пенни не пойдет на Украину».