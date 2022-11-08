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33 минуты назад

ЕС нарушил обещание по финансовой помощи Украине

Lenta.ru

Европейский союз (ЕС) нарушил обещание по выделению финансовой помощи Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого замглавы Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса.

Евросоюз нарушил данное Украине обещание
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, Евросоюз не сможет направить Киеву три из девяти миллиардов евро, обещанных в мае.

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Ранее он раскрыл дату последнего транша Украине от ЕС в этом году. Он заявил, что украинская сторону получит 2,5 миллиардов евро до конца ноября.

В мае Евросоюз решил выделить дополнительно 500 миллионов евро военной помощи Украине. При этом верховный глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС оказывает намного больше помощи Киеву.

В мире,Жозеп Боррель,Валдис Домбровскис,Еврокомиссия,ЕС,
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