Евросоюз нарушил данное Украине обещание

Европейский союз (ЕС) нарушил обещание по выделению финансовой помощи Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого замглавы Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса.

По его словам, Евросоюз не сможет направить Киеву три из девяти миллиардов евро, обещанных в мае.

Ранее он раскрыл дату последнего транша Украине от ЕС в этом году. Он заявил, что украинская сторону получит 2,5 миллиардов евро до конца ноября.