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50 минут назад

В американском рекламном ролике Зеленского сравнили с «черной дырой»

Илья Родин

В Нью-Йорке на здании Американского музея естествознания на Times Square был продемонстрирован рекламный ролик, «героем» которого стал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом пишут «Известия».

На кадрах видео, транслировавшегося на здании, последовательно появляются планета Марс (с подписью - «не шоколадка»), Млечный путь (также не батончик) и «Черная дыра».

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В третьем случае, вместо астрономического объекта был представлен Владимир Зеленский, подписанный как «один парень с Украины».

Отмечается, что авторы ролика таким образом обыграли совпадение названий популярных шоколадных батончиков и космических объектов. Вместе с тем, точных данных о том, кто создал видео, нет. Это может быть как плодом творчества специалистов музея, так и шуткой хакеров.

Дипломат Дэвид Ранделл заявил ранее, что невозможно бесконечно посылать средства налогоплательщиков «человеку с дырой в кармане».

В мире,Видео,Владимир Зеленский,
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