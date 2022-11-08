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14 минут назад

В Приднестровье обратились к России на фоне сокращения поставок газа со стороны Молдавии

RT на русскомиещё 1

Власти непризнанного Приднестровья обратились к России на фоне сокращения поставок газа со стороны Молдавии. Об этом сообщил глава МИД республики Виталий Игнатьев.

Власти непризнанного Приднестровья обратились к России
Фото: youtubeyoutube

Он отметил, что в начале ноября власти Приднестровья направили официальные обращения в адрес президента России Владимира Путина и его администрации, а также компании «Газпром».

«Безусловно, мы обратились к Российской Федерации... Мы предлагали несколько моделей решения проблем», — приводит РИА Новости слова Игнатьева в эфире телеканала «Россия 24».

Также он сообщил, что Молдавия с начала ноября начала отбирать газ у Приднестровья.

В мире,Виталий Игнатьев,Владимир Путин,Газпром,
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