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49 минут назад

Постпред при ООН: США выступают против переговоров по ситуации на Украине без Киева

Газета.Ru

Соединенные Штаты считают обязательным участие Киева в переговорах по ситуации на Украине. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, слова которой приводит ТАСС.

США выступают против переговоров по ситуации на Украине без Киева
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Любые переговоры, которые состоятся, должны проходить с Украиной во главе», — подчеркнула постпред, добавляя, что украинская сторона должна «определить, когда будет готова к этим переговорам при поддержке международного сообщества».

Также дипломат заявила, что западные страны «едины» по вопросу «непоколебимой поддержки» Украины и будут помогать Киеву, пока тот «не победит».

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