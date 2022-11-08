США выступают против переговоров по ситуации на Украине без Киева

Соединенные Штаты считают обязательным участие Киева в переговорах по ситуации на Украине. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, слова которой приводит ТАСС.
«Любые переговоры, которые состоятся, должны проходить с Украиной во главе», — подчеркнула постпред, добавляя, что украинская сторона должна «определить, когда будет готова к этим переговорам при поддержке международного сообщества».
Также дипломат заявила, что западные страны «едины» по вопросу «непоколебимой поддержки» Украины и будут помогать Киеву, пока тот «не победит».