На Украине объявили в розыск настоятеля храма за агитацию в пользу России

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск настоятеля одного из храмов в Харьковской области, который агитировал в поддержку России. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба ведомства.

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Настоятель храма Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Купянском районе, по данным СБУ, во время своих проповедей агитировал прихожан в пользу России, а также привлек к этому одну из местных жительниц. По данным правоохранителей, оба уже покинули страну.

«Обоим фигурантам [заочно] сообщено о подозрении», — говорится в сообщении.