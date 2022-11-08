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19 минут назад

Вероятность освобождения Саакашвили из-за болезней оценили

Lenta.ru

Из-за серьезных проблем со здоровьем суд может смягчить меру наказания бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Так вероятность досрочного освобождения политика в разговоре с «Лентой.ру» оценил адвокат по международным делам, управляющий партнер компании «Скрябин и партнеры» Денис Скрябин.

Вероятность освобождения Саакашвили из-за болезней оценили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам адвоката Шалвы Хачапуридзе, у экс-главы Грузии врачи, предположительно, выявили туберкулез и деменцию, а также еще 34 заболевания. Это может послужить поводом для смягчения приговора, считает Денис Скрябин.

«В большинстве случаев подобный набор заболеваний способствует скорейшему освобождению и, как минимум, замене наказания с тюремного заключения на какую-то более мягкую меру. Но в данном конкретном случае, на мой взгляд, вопрос не столько юридический, сколько политический. Здесь нужно учитывать те политические игры и интриги, которые там имеются», — объяснил он.

Для пересмотра условий содержания Саакашвили могут понадобиться дополнительные бюрократические процедуры.

«Если у суда будут сомнения в представленных документах со стороны защиты, то он вправе назначить медицинское обследование. Если все факты подтвердятся независимыми медиками, то суд может принять решение о замене наказания и его освобождении», — заключил Денис Скрябин.

Михаил Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года. Спустя несколько дней он был задержан на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно за превышение и злостное использование служебных полномочий. Также его обвиняют в незаконном пересечении границы, растрате госсредств и разгоне оппозиционного митинга в 2007 году.

В тюрьме Саакашвили объявлял голодовку, у него начались проблемы со здоровьем. За год заключения бывший глава Грузии похудел на 30 килограммов.

В мире,Денис Скрябин,Михаил Саакашвили,
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