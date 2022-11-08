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5 минут назад

Пелоси сообщила о возможной отставке

News.ru

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси сообщила о своей возможной отставке в интервью американскому каналу CNN. В качестве причин такого шага она назвала возможную победу республиканцев на выборах в конгресс.

Пелоси сообщила о возможной отставке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Кроме того, политик указала, что на подобное решение ее подталкивает покушение на нее, произошедшее 28 октября в доме семьи в Сан-Франциско, в результате которого нападавший молотком нанес мужу конгрессвумен Полу черепно-мозговые травмы.

Должна заметить, что на мое решение об отставке повлияло произошедшее за последние пару недель, — сказала Пелоси.

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