Пелоси сообщила о возможной отставке

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси сообщила о своей возможной отставке в интервью американскому каналу CNN. В качестве причин такого шага она назвала возможную победу республиканцев на выборах в конгресс.

Кроме того, политик указала, что на подобное решение ее подталкивает покушение на нее, произошедшее 28 октября в доме семьи в Сан-Франциско, в результате которого нападавший молотком нанес мужу конгрессвумен Полу черепно-мозговые травмы.