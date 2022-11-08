Time: Байден поставил под угрозу существование США и союзников

Стратегия национальной безопасности (СНБ) США, которую поддержал президент страны Джо Байден, ставит под угрозу укрепление интересов и положение Вашингтона и его союзников на международной арене. Об этом сообщает американский журнал Time.

«СНБ готова рисковать самим существованием американских союзников и самой Америки ради стран, которые на самом деле не являются союзниками США, и ради обязательств, которые ослабляют, а не укрепляют американские интересы и положение Америки в мире», — пишет издание.

Автор добавляет, что Байден сконцентрирован на «защите демократических основ» там, где им ничего не угрожает. Все это происходит ради сохранения превосходства США,которое никогда не было той целью, ради которой американский народ платит налоги.