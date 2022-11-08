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22 минуты назад

Зеленский решил продлить военное положение на Украине

Алиса Селезнёва

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о продлении действия военного положения на территории Украины и мобилизации в стране. Об этом пишет ТАСС.

Зеленский решил продлить военное положение на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания, текст законопроекта пока не опубликован.

При этом депутат Рады Ярослав Железняк уточнил, что внесенные главой государства документы будут рассмотрены на ближайшем пленарном заседании.

«С высокой долей вероятности продление будет снова на 90 дней. То есть, до 19 февраля 2023 года», - написал он в своем Telegram-канале.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

В ответ Украина объявила военное положение и разорвала с Россией дипломатические отношения, а ЕС и США ввели масштабные антироссийские санкции.

В мире,Ярослав Железняк,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Верховная Рада,ЕС,
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