На Украину прибыла постпред США при ООН

Утром 8 ноября в Киев прибыла постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Об этом сообщил пресс-секретарь американского представительства при ООН Нейт Эванс.

Томас-Гринфилд проведет на Украине серию встреч, «чтобы подтвердить непоколебимую поддержку страны со стороны США».

В американском посольстве уточнили, что Томас-Гринфилд встретится с лидерами украинского правительства, рассказал «Корреспондент». Дипломаты заявили, что она также услышит рассказы выживших в боевых действиях.

Стороны обсудят глобальную продовольственную безопасность и продление зерновой сделки на 2023 год.

В октябре состоялся визит в Киев американских конгрессменов. Трое членов комитета Палаты представителей по разведке встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и побывали на местах атак беспилотников.