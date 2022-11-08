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46 минут назад

На Украину прибыла постпред США при ООН

Мария Иванова

Утром 8 ноября в Киев прибыла постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Об этом сообщил пресс-секретарь американского представительства при ООН Нейт Эванс.

На Украину прибыла постпред США при ООН
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Томас-Гринфилд проведет на Украине серию встреч, «чтобы подтвердить непоколебимую поддержку страны со стороны США».

В американском посольстве уточнили, что Томас-Гринфилд встретится с лидерами украинского правительства, рассказал «Корреспондент». Дипломаты заявили, что она также услышит рассказы выживших в боевых действиях.

Стороны обсудят глобальную продовольственную безопасность и продление зерновой сделки на 2023 год.

В октябре состоялся визит в Киев американских конгрессменов. Трое членов комитета Палаты представителей по разведке встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и побывали на местах атак беспилотников.

Они заверили, что «сильная двухпартийная поддержка Украины в США будет продолжаться».

В мире,Владимир Зеленский,Правительство Украины,ООН,
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