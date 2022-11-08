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58 минут назад

Трамп назвал Пелоси «животным»

Елена Прошина

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал деятельность спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси, назвав ее «животным». Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Politico.

Трамп назвал Пелоси «животным»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В ходе митинга сторонников Республиканской партии в Огайо, Трамп высказался в адрес Пелоси. Перед этим он прокомментировал дело одного из членов международной преступной группировки MS-13, осужденного за убийство в США, назвав представителя банды «животным».

«Я думаю, что она [Пелоси] тоже животное, по правде говоря. <…> Они скажут: «Какая ужасная вещь. Он назвал Нэнси Пелоси животным». Я никогда больше не буду использовать слово «чушь собачья». Но то, что она [Пелоси] сделала с нами в этой стране...», — сказал Трамп.

Выступая перед сторонниками, Трамп также назвал политика «сумасшедшей Пелоси».

Ранее Пелоси заявила о своей возможной отставке. Это связано с недавним покушением на нее в ее доме в Сан-Франциско, в ходе которого пострадал ее муж Пол. Он получил травмы черепа, правой руки и кистей. Пелоси был прооперирован, сейчас его состояние улучшается, он выписан из больницы.

При этом она отметила, что на ее решение не влияет возможная потеря демократами большинства в Конгрессе США. Пелоси подчеркнула, что 35-летняя служба в палате представителей США была для нее «благословением».

В мире,Дональд Трамп,Республиканская партия США,Конгресс США,
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