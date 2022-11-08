Трамп назвал Пелоси «животным»

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал деятельность спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси, назвав ее «животным». Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Politico.

В ходе митинга сторонников Республиканской партии в Огайо, Трамп высказался в адрес Пелоси. Перед этим он прокомментировал дело одного из членов международной преступной группировки MS-13, осужденного за убийство в США, назвав представителя банды «животным».

«Я думаю, что она [Пелоси] тоже животное, по правде говоря. <…> Они скажут: «Какая ужасная вещь. Он назвал Нэнси Пелоси животным». Я никогда больше не буду использовать слово «чушь собачья». Но то, что она [Пелоси] сделала с нами в этой стране...», — сказал Трамп.

Выступая перед сторонниками, Трамп также назвал политика «сумасшедшей Пелоси».

Ранее Пелоси заявила о своей возможной отставке. Это связано с недавним покушением на нее в ее доме в Сан-Франциско, в ходе которого пострадал ее муж Пол. Он получил травмы черепа, правой руки и кистей. Пелоси был прооперирован, сейчас его состояние улучшается, он выписан из больницы.