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1 час назад

Адвокат: у Саакашвили подтвердили туберкулез и деменцию

Мария Иванова

Адвокат Шалва Хачапуридзе заявил, что у экс-президента Грузии Михаила Саакашвили диагностировали деменцию и туберкулез. Об этом сообщает ALIA.GE со ссылкой на Georgian Times.

Адвокат рассказал о неизлечимой болезни Саакашвили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года. Политик приехал в страну, где против него возбуждено несколько уголовных дел, впервые за восемь лет. С тех пор он находился в изоляторе.

Осенью 2021-го Саакашвили объявил голодовку. Врачи заявили, что после 48 дней голодовки у него развились энцефалопатия вернике, персистентная гипокалемия (снижение концентрации калия в крови) и талассемия (дефект синтеза гемоглобина). Саакашвили поместили в тюремную больницу, позже его перевели в тбилисскую частную клинику.

По словам Хачапуридзе, в истории болезни Саакашвили четыре тысячи страниц, у него выявлено 14 заболеваний.

«Но беда в том, что каждую неделю что-то прибавляется… Например, он уже не может читать книги, потерял зрение, с трудом передвигается, он не может пройти к туалету без посторонней помощи. У него температура 38 почти каждый день», - рассказал адвокат.

Хачапуридзе отметил, что подозревал у своего клиента «что-то неврологическое». Когда они обратились к неврологам, те предупредили, что у человека может быть лихорадка пару дней, но ни в коем случае нельзя допускать, чтобы температура 38 сохранялась систематически.

Адвокат подчеркнул, что при деменции обвиняемых и осужденных освобождают от наказаний. За решеткой состояние Саакашвили лишь ухудшилось, отметил он.

«Вы думаете, Саакашвили въехал в Грузию с туберкулезом? Я сомневаюсь в этом», - заключил он.

В мире,Михаил Саакашвили,
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