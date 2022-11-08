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1 час назад

Пелоси заявила о возможной отставке

Никита Бородкин

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что может уйти с поста. Как пишет «Лента.ру», она объяснила это недавним покушением на нее в доме семьи Пелоси в Сан-Франциско, в ходе которого пострадал ее муж Пол.

Пелоси заявила о возможной отставке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Политик также отметила, что на ее решение не влияет возможная потеря демократами большинства в Конгрессе США. По словам Пелоси, 35-летняя служба в палате представителей США была для нее «благословением».

Напомним, что 28 октября на дом супругов Пелоси напал американец Дэвид Депепи. С помощью молотка он нанес 82-летнему Полу Пелоси травмы черепа, правой руки и кистей. Пострадавшего успешно прооперировали и сейчас его состояние постепенно улучшается, однако процесс выздоровления будет долгим.

Злоумышленник признался правоохранителям, что хотел поговорить лично со спикером, поскольку считал ее «зачинателем сплошной лжи, которую говорит Демократическая партия». Он хотел, чтобы политик сказала ему правду, а в противном случае он собирался «сломать ей коленные чашечки».

Власти предъявили Депепи ряд обвинений, в том числе в покушении на убийство, взломе жилого помещения, жестоком обращение с пожилым человеком, а также в угрозах публичному должностному лицу и его семье.

В мире,Демократическая партия США,Конгресс США,
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