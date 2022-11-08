На Украине заявили о желании Зеленского признать новые субъекты РФ в обмен на мир

Экс-депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что в офисе Владимира Зеленского прорабатывают позицию переговоров. В частности, в Киеве рассматривают вариант отказа от Донбасса. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

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«По моей информации, в офисе Зеленского прорабатывают переговорную позицию и вариант отказа от юго-востока Украины в пользу Москвы, потери выхода к Черному и Азовскому морям, нейтральный статус Украины, частичное признание (не отрицание) новых субъектов РФ. Если Зеленскому сохранят власть и будет полное прекращение боевых действий», - написал Кива.

При этом он подчеркнул, что Киев сможет объяснить «свой позорный результат» как очередную победу. По его мнению, советник офиса президента Украины Алексей Арестович мог бы преподнести такой исход, как: «мы заставили их прекратить огонь и согласиться на наши условия».